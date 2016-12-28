Благородный поступок торговца фруктами вызвал восхищение в Сети

Жительница Москвы Ирина Фесенко опубликовала на своей странице в Facebook историю, которая вызвала массу положительных откликов со стороны пользователей.





Ирина оказывает помощь детским домам. Перед новогодними праздниками, она заехала в продовольственный центр за фруктами. Произошедшее с ней тронуло Ирину до глубины души.





"Сегодняшний день оказался для меня промозглым. Спешу домой, чтобы согреться. До Нового года совсем чуть-чуть. Я понимаю, что ещё не купила мандарины для акции, которая проходит в детских хосписах Москвы (нужно привезти мандарины или какие-нибудь сладости, чтобы создать атмосферу праздника). Развернула машину и еду в сторону ФудСити. Вот он - второй док с манящими ароматами апельсинов, мандаринов и хурмы. Протискиваюсь сквозь снующих тележек, в надежде найти абхазские мандарины. Турецкие, сербские, наконец вижу надпись Абхазия. Пробую... не то, не они. Мамой клянусь, Абхазия, говорит продавец. Но зачем же так обманывать. Грех это...На душе грустно. Покупаю три ящика сербских (тоже вкусных), параллельно хватаю таджика с рохлей, мы грузим мое богатство в тележку и направляемся к выходу", - написала Ирина.









У выхода из продуктового центра она остановилась у прилавка с дыней.





"Продавец, взвешивая дыню, хитро спросил, не много ли мандаринов я себе прикупила. Начинаю объяснять, что это детям, на Новый год, в детский дом. Продавец, плохо говорящий по-русски, ещё раз переспросил о месте доставки мандаринов, лицо его стало серьезным. Он взял большой ящик с хурмой и прямо наседая на меня сказал: возьми, передашь от меня детям. Чувства мои смешались... брать, не брать, да как это так... без денег. А он спрашивает дальше: а что, у этих детей мамы нет? Есть мама, говорю, но эти дети лежат в больнице, многие неизлечимо больны и мы стараемся сделать им небольшой праздник", - сообщила Фесенко.





По словам женщины, продавец взял ящик узбекских помидоров и понес к тележке. У Ирины не нашлось слов благодарности.





"Нет....не нужно... им наверное этого нельзя, надрывно говорю я. Можно, я знаю, можно, отвечает он, только, когда будешь отдавать скажи - Аллах, награди Умара. Бреду к машине, позади тащится тележка с подарками. На глаза почему-то навернулись слезы, где-то в горле застрял комок и душит. Да, религии у нас разные, но в каждой из них есть любовь и сострадание, уважение и забота о ближнем. Спасибо тебе, Умар!

Храни тебя, Господь", - заключила Ирина.









За несколько дней пост набрал около десяти тысяч лайков и четырех тысяч перепостов. Пользователи соцсети восхищены поступком Умара.



