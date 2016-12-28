Обама назвал визит Абэ в Перл-Харбор историческим жестом

Обама, который проводит на Гавайях рождественские каникулы, произнес речь в Перл-Харборе вместе с Абэ.

Президент США Барак Обама назвал визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в гавайский Перл-Харбор «историческим жестом», который показывает силу примирения. Об этом сообщает Associated Press.





Обама, который проводит на Гавайях рождественские каникулы, произнес речь в Перл-Харборе вместе с Абэ. Это первый совместный визит американского и японского лидеров.





По словам Обамы, присутствие Абэ является напоминанием о том, какие возможности могут обрести страны и народы. Это показывает, что войны могут закончиться, и враги могут стать союзниками, отметил президент. Обама сказал, что отношения США и Японии в настоящее время являются «краеугольным камнем мира во всем мире». Этот альянс никогда не был столь сильным, подчеркнул он.





В свою очередь, Абэ принес «искренние и неувядаемые» соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих при бомбардировке базы японскими ВВС в 1941 году. Оба лидера подошли к мемориалу погибшим, возложили к нему венки и бросили в воду лепестки.





В мае этого года Обама стал первым действующим американским президентом, посетившим Хиросиму, на которую ВВС США сбросили атомную бомбу 6 августа 1945-го. В результате атаки погибли примерно 80 тысяч человек. Он призвал переосмыслить наследие ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, однако не стал извиняться или пересматривать утверждение о целесообразности сброса атомных бомб.







