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В Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда

28 декабря 2016, 08:48

На месте аварии ведутся спасательные работы. Инцидент серьезно повлиял на движение поездов в данном районе.


Четырнадцать вагонов поезда сошли с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, в результате чего пострадали по меньшей мере 40 человек. Об этом пишет газета Times of India, передает РИА Новости.

"Четырнадцать вагонов в составе экспресса Saeldah-Ajmer сошли с рельсов рано утром", — сообщил один из представителей железнодорожной службы города Канпур.

На месте аварии ведутся спасательные работы. Инцидент серьезно повлиял на движение поездов в данном районе.



Фото: Flickr/ meg and rahul.

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