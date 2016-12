В Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда

"Четырнадцать вагонов в составе экспресса Saeldah-Ajmer сошли с рельсов рано утром", — сообщил один из представителей железнодорожной службы города Канпур.

На месте аварии ведутся спасательные работы. Инцидент серьезно повлиял на движение поездов в данном районе.

#WATCH 14 coaches of Train no 12988 #AjmerSaeldah express derail near Roora (Kanpur, Uttar Pradesh). Several injured. pic.twitter.com/s3VRDUavlu