В Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда

На месте аварии ведутся спасательные работы. Инцидент серьезно повлиял на движение поездов в данном районе.

Четырнадцать вагонов поезда сошли с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, в результате чего пострадали по меньшей мере 40 человек. Об этом пишет газета Times of India, передает РИА Об этом пишет газета Times of India, передает РИА Новости





"Четырнадцать вагонов в составе экспресса Saeldah-Ajmer сошли с рельсов рано утром", — сообщил один из представителей железнодорожной службы города Канпур.





На месте аварии ведутся спасательные работы. Инцидент серьезно повлиял на движение поездов в данном районе.





#WATCH 14 coaches of Train no 12988 #AjmerSaeldah express derail near Roora (Kanpur, Uttar Pradesh). Several injured. pic.twitter.com/s3VRDUavlu — ANI UP (@ANINewsUP) 28 декабря 2016 г.







