В Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда
28 декабря 2016, 08:48
На месте аварии ведутся спасательные работы. Инцидент серьезно повлиял на движение поездов в данном районе.
Четырнадцать вагонов поезда сошли с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, в результате чего пострадали по меньшей мере 40 человек. Об этом пишет газета Times of India, передает РИА Новости.
"Четырнадцать вагонов в составе экспресса Saeldah-Ajmer сошли с рельсов рано утром", — сообщил один из представителей железнодорожной службы города Канпур.
На месте аварии ведутся спасательные работы. Инцидент серьезно повлиял на движение поездов в данном районе.
#WATCH 14 coaches of Train no 12988 #AjmerSaeldah express derail near Roora (Kanpur, Uttar Pradesh). Several injured. pic.twitter.com/s3VRDUavlu— ANI UP (@ANINewsUP) 28 декабря 2016 г.
Фото: Flickr/ meg and rahul.
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