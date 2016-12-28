Телеведущий Владимир Познер высказался об оскорбительных комментариях, касающихся авиакатастрофы Ту-154, пишет пишет Business FM





Издание отмечает, что после трагедии в небе над Сочи некоторые пользователи соцсетей написали о том, что не сочувствуют семьям погибших, другие откровенно злорадствовали, третьи возложили ответственность за катастрофу на политику России в Сирии. Все это вызвало бурную ответную реакцию: зазвучали идеи о написании закона, запрещающего оскорбительные комментарии в сети по поводу гибели людей. Петиции о лишении гражданства некоторых пользователей Facebook собирают тысячи подписей.





Издание спросило у пользователей, какой должна быть реакция на оскорбительные тексты о погибших в соцсетях? Среди вариантов: юридическая и уголовная ответственность, моральное осуждение и игнорирование таких постов. Этот же вопрос был задан известным журналистам, правозащитникам и блогерам. Вот что по этому поводу думает журналист Владимир Познер:





«Думаю, что это реакция должна быть моральной. Если их высказывания не являются нарушением закона, призывом к насилию и так далее, то это вопрос моральный, каждый расценивает эти высказывания, как он считает нужным. Надо исходить из реальности, и если люди свои высказывания делают публичными, то очевидно совершенно, что они рассчитывают на какую-то реакцию, иначе бы они их не делали, и как раз то, чего они хотели бы, — это чтобы им подыграли, среагировали на их высказывания. Это сугубо индивидуальная вещь, личная, на мой взгляд, по крайней мере».





Большинство опрошенных — 53% — сочли, что авторы оскорбительных высказываний о погибших в соцсетях должны нести юридическую ответственность вплоть до уголовной. 21% выбрал вариант — реакция на моральном уровне, чтобы в будущем не наказывали просто за иную точку зрения. Наконец, 26% участников опроса решили, что лучшая реакция — не обращать внимания.





Сергей Ткачук.





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