Индийский миллионер оплачивает свадьбы девушкам без отцов
28 декабря 2016, 09:40
Каждой из девушек он дарил подарки, общая стоимость которых составляла тысячи долларов.
Махеш Савани, алмазный магнат из Индии, устроил свадьбу сразу для 236 невест, росших без отца, пишет Lefe.ru.
Согласно древней индийской традиции "каньядаан" одну из дочерей выдают замуж и дарят ей подарки (приданое), но многие молодые женщины, особенно из бедных семей, лишены этого.
На помощь пришёл мультимиллионер Махеш Савани, который оплатил масштабную свадьбу в Гуджарате и помог малоимущим девушкам соблюсти обряд "каньядаан".
У миллионера есть два сына. Оба они женились на подобной церемонии, на которой в общей сложности присутствовало 238 невест.
Это не первый его такой поступок — мистер Савани "стал отцом" в общей сложности для 700 девушек, среди которых встречались не только приверженки индуизма, но и мусульманки, и даже христианки.
Свою благотворительную акцию миллионер проводит с 2008 года — с тех пор как один из его рабочих умер за несколько дней до свадьбы дочери. Теперь каждый год он дарит невестам дарит золото, мебель и большие суммы денег.
В Индии свадьбы отмечаются с большим размахом, и за всё платит отец невесты. Если же он умирает или слишком беден для этого, девушка рискует никогда не выйти замуж.
Юлия Зинченко
Фото AFP
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