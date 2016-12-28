Казинвестбанк лишен лицензии на проведение банковских и иных операций с 27 декабря 2016 года

Национальный Банк РК сообщил о решении Правления Нацбанка лишить АО «Казинвестбанк» лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг с 27 декабря 2016 года.

При этом напоминает вкладчикам-физическим лицам следующее. Депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (далее - КФГД), то есть в случае дальнейшего принятия судом решения о принудительной ликвидации банка КФГД осуществляет вкладчикам-физическим лицам выплаты гарантийного возмещения. Максимальный предел гарантии составляет:

· по депозитам в тенге - до 10 миллионов тенге;

· по депозитам в иностранной валюте - до 5 миллионов тенге.

Выплаты будут осуществляться в пределах суммы основного долга, начисленное банком вознаграждение не гарантируется.

Если договором банковского вклада предусмотрена капитализация вознаграждения, то капитализированное вознаграждение прибавляется к основной сумме депозита и становится объектом гарантии.

В течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации АО «Казинвестбанк» КФГД объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками АО «Казинвестбанк» в качестве агента по выплате и начнет расчеты с вкладчиками.

Согласно действующему законодательству, это будет банк со стабильным финансовым положением, широкой филиальной сетью и инфраструктурой, позволяющей обслуживать вкладчиков по всей стране. Этот банк будет работать с вкладчиками АО «Казинвестбанк» от имени и за счет средств КФГД.

После объявления КФГД выбранного банка-агента вкладчикам следует обратиться в отделение данного банка с заявлением на выплату гарантийного возмещения. Банком- агентом будет осуществлена выплата не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов банку-агенту.

Национальный Банк, а также КФГД будут информировать вкладчиков о дальнейшем развитии ситуации через СМИ.

Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz.

Консультации специалистов предоставляются по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный) или по телефону: +7 (7272) 915-689.

По всем интересующим вопросам также можно обратиться по телефону «горячей линии» АО «Казинвестбанк» +7(727) 330 00 77, в Департамент банковского надзора Национального Банка по телефону 7(727) 270 48 93, а также в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального Банка РК по телефону: +7 (727) 278 80 84.