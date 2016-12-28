После визита в Перл-Харбор Обама отправился заниматься снорклингом

Ранее Обама и Абэ возложили венки к мемориалу в Перл-Харборе и почтили память американских солдат, погибших при атаке в бухте в ходе Второй мировой войны.

После визита в Перл-Харбор и встречи с японским премьером Синдзо Абэ Барак Обама присоединился к семье и друзьям, чтобы заняться снорклингом — подводным плаванием с маской и дыхательной трубкой — в заливе Ханаума. По данным СМИ, его кортеж прибыл в заповедник днём , пишет , пишет Life.ru





Ранее Обама и Абэ возложили венки к мемориалу в Перл-Харборе и почтили память американских солдат, погибших при атаке в бухте в ходе Второй мировой войны.





Напомним, действующий президент США проводит на Гавайях рождественские каникулы. Ожидается, что он вернётся в Вашингтон в начале января.





Александра Вишнякова