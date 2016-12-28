Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

После визита в Перл-Харбор Обама отправился заниматься снорклингом

28 декабря 2016, 09:20

Ранее Обама и Абэ возложили венки к мемориалу в Перл-Харборе и почтили память американских солдат, погибших при атаке в бухте в ходе Второй мировой войны.


После визита в Перл-Харбор и встречи с японским премьером Синдзо Абэ Барак Обама присоединился к семье и друзьям, чтобы заняться снорклингом — подводным плаванием с маской и дыхательной трубкой — в заливе Ханаума. По данным СМИ, его кортеж прибыл в заповедник днём, пишет Life.ru.

Ранее Обама и Абэ возложили венки к мемориалу в Перл-Харборе и почтили память американских солдат, погибших при атаке в бухте в ходе Второй мировой войны.

Напомним, действующий президент США проводит на Гавайях рождественские каникулы. Ожидается, что он вернётся в Вашингтон в начале января.

Александра Вишнякова
Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код