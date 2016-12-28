В Южной Корее задержан глава пенсионного фонда

Более подробную информацию ведомство пока предоставлять не стало, отметив лишь, что речь идет о подозрении в злоупотреблении полномочиями.

Следствие выясняет причастность Мун Кен Пхе к давлению на пенсионный фонд с целью оказания поддержки процессу слияния двух филиалов корпорации Samsumg в прошлом году. В тот момент он возглавлял Министерство здравоохранения и социального обеспечения, которое руководит фондом.





9 декабря парламент проголосовал за импичмент президента Пак Кын Х. Это решение еще должен в течение 180-дневного срока утвердить или отвергнуть Конституционный суд.





Причиной политического кризиса в Южной Корее стала гадалка Чхве Сун Силь, подруга президента. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов). Бывший второй помощник президента Чон Хо Сонг обвиняется в передаче подруге президента секретной информации.