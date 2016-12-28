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В Южной Корее задержан глава пенсионного фонда

28 декабря 2016, 09:50

Об этом сообщает Reuters.


Специальная прокуратура Южной Кореи, расследующая коррупционный скандал, в котором оказалось вовлечено высшее руководство, заявила, что задержала председателя Национального пенсионного фонда Мун Кен Пхе, передает Lenta.ru.

Более подробную информацию ведомство пока предоставлять не стало, отметив лишь, что речь идет о подозрении в злоупотреблении полномочиями.

Следствие выясняет причастность Мун Кен Пхе к давлению на пенсионный фонд с целью оказания поддержки процессу слияния двух филиалов корпорации Samsumg в прошлом году. В тот момент он возглавлял Министерство здравоохранения и социального обеспечения, которое руководит фондом.

9 декабря парламент проголосовал за импичмент президента Пак Кын Х. Это решение еще должен в течение 180-дневного срока утвердить или отвергнуть Конституционный суд.

Причиной политического кризиса в Южной Корее стала гадалка Чхве Сун Силь, подруга президента. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов). Бывший второй помощник президента Чон Хо Сонг обвиняется в передаче подруге президента секретной информации.

Кадр видео: YTN News / YouTube

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