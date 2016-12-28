Верховный Суд РК принял постановление, регулирующее гражданские споры из-за договоров банковского займа

Верховный Суд РК принял постановление, регулирующее гражданские споры из-за договоров банковского займа. В средствах массовой информации было опубликовано Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан «О судебной практике рассмотрения гражданских дел по спорам, вытекающим из договоров банковского займа».

Нормативное постановление принято в целях единообразного применения норм законодательства по делам касающихся договоров банковского займа. Согласно постановлению при разрешении споров, вытекающих из договоров банковского займа, судам следует тщательно исследовать условия договора банковского займа, которые должны соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством, действующим в момент его заключения.

В свое время, проект данного постановления был вынесен на обсуждение, актуальность принятия которого ни у кого не вызывала сомнений. Многие из предлагаемых проектом позиций представлялись дискуссионными в контексте их соответствия действующим законодательным актам.

Республиканской коллегией адвокатов в Верховный Суд РК были направлены предложения по данному проекту, в разработке которых принимали участие адвокаты - Валентина Кременцова (Алматинская городская коллегия адвокатов), Бибигуль Таупихова (Атырауская областная коллегия адвокатов), Гульнара Джандыбаева, Серник Кужамкулов (Акмолинская областная коллегия адвокатов).

Большую работу над окончательным формированием предложений проделали адвокаты Сауле Акатова и Ильяс Акатов (Коллегия адвокатов города Астаны).

Рассказывает Сауле Акатова: «Фактически все предложения были приняты во внимание Верховным Судом. Одни предложения легли в основу дополнений и изменений в проект, другие внесены в предложенной редакции. К примеру, поскольку в банковское законодательство, начиная с 2011 года, внесен ряд дополнений и изменений с целью защиты интересов заемщика, по нашим предложениям многие пункты проекта нормативного постановления были уточнены ссылками на конкретные законы Республики Казахстан, вносящие изменения и дополнения в банковское законодательство. Данный подход обоснован тем, что при рассмотрении споров, вытекающих из договоров банковского займа, суды должны принимать во внимание законодательство, действующее на момент возникновения данных правоотношений.

Также по нашему предложению пункт нормативного постановления, устанавливающий необходимость тщательной проверки законности и обоснованности, исследовании судами правильности расчетов задолженности по основному долгу, по вознаграждению и неустойке, дополнен нормой, разъясняющий порядок применения очередности погашения задолженности заемщика по договору банковского займа в свете внесенных в Закон РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» изменений и дополнений.

При принятии нормативного постановления Верховным Судом РК приняты во внимание предложения относительно подходов при определении и установлении вины кредитора, не принявшего зависящие от него меры по недопущению либо ограничению объема его убытков в случае, если должником были предприняты меры для досудебного урегулирования спора».

Кроме того, в нормативном постановлении нашли отражения предложения РКА относительно ответственности гаранта, поручителя в случае смерти заемщика.