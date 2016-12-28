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Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

28 декабря 2016, 09:54

Депутаты Мажилиса рассмотрят ряд законопроектов.


Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрят пакет новых законопроектов, сообщает Zakon.kz.


В частности, будут рассмотрены проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по экологическим вопросам» (первое чтение), «О коллекторской деятельности» (первое чтение), «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности» (первое чтение).

Депутаты продолжают работу над проектом Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о предоставлении и условиях использования земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей при пусках с космодрома «Байконур».



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