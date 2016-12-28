Женщину, которая сожгла свою дочь в печи, давно хотели лишить родительских прав

У неё осталось два ребенка, один из которых был оставлен ею в доме малютки.

Органах опеки и попечительства уже давно через полицию искали 34-летнюю жительницу Караганды, чтобы рассмотреть вопрос о лишении ее родительских прав на старшую 3-летнюю дочь, которую она оставила в доме малютки и никогда не навещала. А две недели назад она призналась в сожжении еще одной своей дочери.





Заведующая сектором опеки и попечительства отдела образования Караганды Айгуль Исахова рассказала, что она ни разу не приходила, не интересовалась старшим ребенком. "У нее нет прописки. Мы ее искали, чтобы привести в суд на лишение прав. У нас есть все ответы из полиции, что ее нет на территории Караганды", — отметила она.





Как оказалось, женщина исчезла из города в 2014 году, чтобы родить другую дочь, ныне погибшую двухлетнюю Эвелину, а еще через год на свет появился мальчик.





"Второй ребенок поступил к нам, когда мать пришла с повинной в полицию. Мальчика мы тоже забрали. Сейчас оба малыша находятся в Карагандинском доме ребенка. С ними все хорошо, они здоровы. Органы опеки и попечительства будут заниматься лишением родительских прав в отношении мамы Ильяны Васильевны", — отметила Исахова.







