В Бразилии сотрудница полиции расстреляла людей на праздничной вечеринке
28 декабря 2016, 09:58
На юге Бразилии следователь полиции открыла стрельбу по людям, устроившим слишком шумную, по ее мнению, праздничную вечеринку.
Как сообщает интернет-портал UOL, сотрудница полиции обстреляла людей на праздничной корпоративной вечеринке, организованной для сотрудников одной из компаний в бразильском городе Куритиба, передает телеканал НТВ.
В результате происшествия 50-летняя официантка получила тяжелое ранение головы. За ее жизнь борются врачи.
Следователи установили, что живущая рядом с местом проведения праздника сотрудница полиции была недовольна шумом. Празднование началось в 19:00 и не прекратилось даже в полночь. Возмущенная шумом соседка для начала забросала гостей вечеринки петардами, а после открыла стрельбу из табельного оружия.
Позже сотрудница полиции явилась с повинной и объяснила, что не собиралась никого ранить. Она уже уволена из правоохранительных органов. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Ведется расследование.
Фото с сайта misanec.ru
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