Комитет Сената рассмотрел проект Закона «О пастбищах»

На расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената рассмотрен в первом чтении проект Закона «О пастбищах».

Целью законопроекта является регулирование общественных отношений, связанных с рациональным использованием пастбищ. Нормы документа направлены на создание условий по обеспечению потребности населения в пастбищных угодьях для содержания сельскохозяйственных животных, улучшение состояния объектов пастбищной инфраструктуры, предотвращение процессов деградации пастбищ.

Также на заседании в первом чтении рассмотрен сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ». Положения данного документы направлены на приведение законодательства в соответствие с нормами проекта Закона «О пастбищах».

В соответствии с проектом, предполагается внесение изменений в Земельный, Лесной и Водный кодексы, а также законы «О государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и «Об особо охраняемых природных территориях». В частности, предлагается дальнейшее совершенствование норм законодательства в части использования земель лесного, водного фонда, а также земель особо охраняемых природных территорий для сенокошения и выпаса скота. Изменения в законодательство о местном самоуправлении включают положения, направленные на вовлечение граждан в обсуждение и принятие решений по вопросам управления и использования пастбищ.

Законопроекты переданы на рассмотрение Палаты.