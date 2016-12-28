В Германии семеро мигрантов обвиняются в поджоге бездомного
28 декабря 2016, 10:00
После того, как полиция обнародовала кадры с камер видеонаблюдения, шестеро подозреваемых сами сдались властям.
Шестерым сирийцам и одному выходцу из Ливии предъявлены обвинения в покушении на убийство после того, как они, как утверждает следствие, попытались поджечь у одной из станций берлинского метро бездомного в рождественскую ночь, передает Русская служба BBC.
В результате нападения бездомный не пострадал, прохожим удалось быстро его потушить.
После того, как полиция обнародовала кадры с камер видеонаблюдения, шестеро подозреваемых сами сдались властям.
Последний, которого полиция считает зачинщиком, был вскоре задержан возле его дома.
Все подозреваемые в возрасте от 15 до 21 года, все они прибыли в Берлин в 2014 и 2015 годах и подали прошение о предоставлении им убежища.
Фото GETTY IMAGES
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