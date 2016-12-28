В Сенате обсудили эффективность мер по борьбе с коррупцией

В Сенате состоялась встреча с руководством Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, посвященная обсуждению хода реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы.

Встречу открыла Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Дарига Назарбаева. В своем вступительном слове она отметила, что принятая два года назад Стратегия определяет основные задачи по противодействию коррупции в сфере государственной службы, в квазигосударственном и частном секторе, в судах и правоохранительных органах. Также определены меры по формированию антикоррупционной культуры и противодействию теневой экономике.

Оценивая результаты исполнения Стратегии, Д. Назарбаева подчеркнула, что в стране осуществляются крупномасштабные антикоррупционные меры, о которых общественность информируется через средства массовой информации. Вместе с тем, по мнению сенатора, многие меры по противодействию коррупции еще не приобрели системного характера, в связи с чем необходимо принимать решения, направленные на предупреждение коренных причин коррупции.

Д. Назарбаева напомнила, что одним из ключевых направлений провозглашенного Главой государства Плана нации «100 шагов» является формирование транспарентного подотчетного государства. План предусматривает такие важные меры, как активное участие граждан в общественных советах и доступность информации о деятельности всех государственных органов, развитие самоуправления и саморегулируемых организаций.

С докладом выступил заместитель Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев. По его словам, главными целями Антикоррупционной стратегии являются сокращение масштабов коррупции, прозрачность деятельности госорганов и правительства, открытость квазигосударственного и частного секторов.

По данным А. Шпекбаева, за 11 месяцев 2016 года комиссии и советы по этике привлекли 378 госслужащих к дисциплинарной ответственности, 21 чиновник уволен, 192 получили предупреждение о неполном служебном соответствии.

В результаты работы антикоррупционной службы за 2015 год и 11 месяцев 2016 года привлечено за коррупцию 1888 должностных лиц, из них 22 руководителя республиканского уровня, 109 - областного, 286 - районного и городского. Установленный ущерб составил 48,5 млрд тенге, возмещено, наложен арест и изъято имущества на общую сумму 32,6 млрд тенге.

В ходе заседания были продемонстрированы видеоролики, в которых прозвучала подробная информация о громких коррупционных делах, в которых оказались замешаны высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры государственных и квазигосударственных компаний.

Также в докладе были названы наиболее коррумпированные сферы. В частности, в 2016 году больше всего нарушений зафиксировано в органах внутренних дел, в сферах госзакупок, здравоохранения, земельных отношений, образования, сельского хозяйства и строительства.

Говоря о механизмах профилактики коррупционных правонарушений, А. Шпекбаев отметил необходимость использования зарубежного опыта и гармонизации законодательства в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции. Также было предложено рассмотреть вопрос о повышении уровня оплаты труда госслужащих, внедрении персональной дисциплинарной ответственности, исключении конфликта интересов в сфере госзакупок, усилении ответственности за коррупцию в частном секторе и внедрении института «провокации взятки».

Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Ардак Тенгебаев рассказал сенаторам о принимаемых мерах налогового и таможенного администрирования для снижения уровня теневой экономики. Согласно докладу, за 2015 год размер теневой экономики в стране по отношению к ВВП составил 27,5 % и по сравнению с 2014 годом увеличился на 0,2 %. Основными факторами этого стали внутренний теневой оборот, то есть лжепредпринимательство, уклонение от уплаты налогов и наличный оборот денежных средств, а также теневой оборот во внешнеэкономической деятельности.

Среди мер, предпринимаемых ведомством, А. Тенгебаев выделил реализацию масштабного проекта по введению электронных счетов-фактур, а также применении е-аудита (электронного аудита при проведении проверок). В рамках работы по исполнению 5 институциональных реформ и Плана Нации «100 конкретных шагов» важным нововведением стала автоматизация таможенных процедур.

В ходе дискуссии выступили депутаты Сената Икрам Адырбеков, Нуртай Абыкаев, Мухтар Алтынбаев, Серик Джаксыбеков и Георгий Ким.

Завершая мероприятие, Председатель Комитета Д. Назарбаева подчеркнула, что выработанные по итогам обсуждения рекомендации будут направлены в правительство, а также учтены в ходе дальнейшей законотворческой работы.