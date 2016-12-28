В Комитете Сената рассмотрен международный документ об избежании двойного налогообложения между Казахстаном и Словенией

Комитет по финансам и бюджету Сената Парламента на расширенном заседании Комитета рассмотрел проект Закона «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Словения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитали Протокола к ней».

Конвенция и Протокол к ней совершены в Астане 10 марта 2016 года.

Целью Конвенции является укрепление и расширение экономического сотрудничества между Казахстаном и Словенией путем создания благоприятных условий для инвестиций.

Конвенция является двусторонним международным договором и заключается с целью устранения двойного налогообложения. Каждое из договаривающихся государств обеспечивает налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз - в одном из договаривающихся государств. Другое государство предоставляет ему зачет на уплаченную сумму налога или же исключает из облагаемого совокупного дохода ту часть, по которой уже произведено налогообложение в другом государстве.