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Новости за сегодня

В Комитете Сената рассмотрен международный документ об избежании двойного налогообложения между Казахстаном и Словенией

 

Комитет по финансам и бюджету Сената Парламента на расширенном заседании Комитета рассмотрел проект Закона «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Словения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитали Протокола к ней».

Конвенция и Протокол к ней совершены в Астане 10 марта 2016 года.

Целью Конвенции является укрепление и расширение экономического сотрудничества между Казахстаном и Словенией путем создания благоприятных условий для инвестиций.

Конвенция является двусторонним международным договором и заключается с целью устранения двойного налогообложения. Каждое из договаривающихся государств обеспечивает налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз - в одном из договаривающихся государств. Другое государство предоставляет ему зачет на уплаченную сумму налога или же исключает из облагаемого совокупного дохода ту часть, по которой уже произведено налогообложение в другом государстве.

28 декабря 2016, 10:03
Источник, интернет-ресурс: *Парламента Республики Казахстан

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