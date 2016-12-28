Назначен руководитель Управления энергетики и ЖКХ Кызылординской области

Распоряжением акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева руководителем областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства назначен Медет Усаин.

Медет Усаин родился в 1987 году. Окончил Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева по специальности «Транспортная техника и технология», Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата по специльности «Финансы».

Трудовой путь начал в 2008 году главным специалистом управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области. В 2011-2012 годах - инспектор областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В 2012-2013 гг.. - главный специалист областного управления предпринимательства и промышленности, в 2013-2015 гг.. - руководитель отдела энергетики и развития газовой инфраструктуры областного управления энергетики и ЖКХ. С мая 2015 по декабрь 2016 года - заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ.