В Уральске строительство ледовой арены приостановили из-за найденных человеческих останков

Сейчас решается вопрос о перезахоронении останков.

В Уральске строительные работы на стадионе «Юность» были прерваны из-за обнаружения захоронения, передает корреспондент передает корреспондент BNews. kz. Сейчас решается вопрос по проведению дальнейших работ.





На стадионе «Юность» проводятся работы по установке оборудования для искусственного льда. Открытая ледовая арена возводится за счет социальных отчислений недропользователей.





«При проведении земляных работ были обнаружены человеческие кости. Там было захоронение людей. Мы сообщили о находке в полицию. Сюда прибыли криминалисты. Ждем решения заказчика о проведении дальнейших работ», — сообщил главный инженер подрядной организации Виссарион Цой.





В «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В» (КПО) добавили, что окончательное решение за исполнительными органами. Они только финансируют социальные проекты.





«Кости были выкопаны экскаватором. Это глумление над могилами. Нужно их перезахоронить по христианскому обычаю», — отметила Инесса Тоболева.





Западноказахстанские краеведы проинформировали, что стадион «Юность» был построен на месте довоенных захоронений.





«Первые могилы казаков здесь появились в 1918 году. До Великой Отечественной войны на этом месте похоронили несколько сотен человек. Стадион построен на костях. Неужели не нашли другого места, чтобы играть в футбол и хоккей», — отметил краевед Александр Ялфимов.











