Новые назначения в телерадиокорпорации «Казахстан»

В новый год с новым руководством. Назначены руководители филиалов в городе Семей и по Мангистауской области АО «РТРК «Казахстан». С сегодняшнего дня директором «Қазақстан-Семей» становится Дидар Косылбеков (Амантай). Заместителем директора был назначен Ержан Жакупов.

Кадровые изменения коснулись и областного телеканала «Қазақстан-Ақтау». Исполнять обязанности директора будет Жалгас Алтаев. Новое руководство филиалов представил специально поехавший в города Семей и Актау председатель Правления АО «РТРК «Казахстан» Кемелбек Ойшыбаев.

Новый директор филиала АО «РТРК «Казахстан» в г. Семей Косылбеков Дидар Амантаевич родился 5 февраля 1969 года, писатель, журналист. Окончил факультет «Философии и политологии», а также «Кино». Предыдущая деятельность связана с работой на телевидении, в издательствах и в общественном фонде.

В разные годы работал в газетах «Заман-Казахстан», «Жас Алаш», «Azamat.kz», «Ел мен жер», «Начнем с понедельника», «Аzamat». Прошел путь от корреспондента до директора. Имеет большой опыт работы на телевидении. Работал редактором, аналитиком, ведущим на республиканских каналах.

Возглавлявший филиал с 2006 года АО «РТРК «Казахстан» в г. Семей Амангали Жаксыбаев стал советником директора по творческим вопросам.

Новый заместитель директора Ержан Жакупов родился 13 января 1978 года. В 1994-1999 годах окончил КазГНУ им аль-Фараби. Трудовой путь начал с 1995 года заместителем директора по воспитательной части средней школы им. Т.Исмайлова. С 2006 года непрерывно работает в филиале АО «РТРК «Казахстан» в г. Семей. До сегодняшнего дня проработал в качестве редактора отдела казахских программ, ведущего программ «Алло-02», «Қазақстан 2030», редактором-ведущим отдела новостей, корреспондентом новостей.

В городе Семей председатель Правления АО «РТРК «Казахстан» Кемелбек Ойшыбаев и заместитель председателя по региональному развитию Ильяс Искаков ознакомились с работой филиала, ответили на интересующие сотрудников вопросы. В частности, Кемелбек Бактыгулович отметил большие возможности для региональных журналистов.

В основном, это возможность готовить материалы для республиканских каналов «Казахстан», «Kazsport» и «Балапан». По мнению председателя, во-первых, это обучение, во-вторых, развитие конкурентноспособности. Также в этот день были награждены лучшие в номинации «Лучшая съемочная группа» и «Посвящение Независимости» конкурса среди регионов.

Председатель Правления К.Б. Ойшыбаев побывал и в Мангистауском филиале телерадиокорпорации «Казахстан», где представил коллективу исполняющего обязанности директора Жалгаса Алтаева.

Жалгас Алтаев родился 9 марта 1981 года. В 2003 году окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности международная журналистика. В 2004-2009 гг. был редактором-аналитиком дирекции информационно-аналитических программ АО «РТРК «Казахстан», корреспондентом, комментатором. С 2015 года заместитель директора по контенту дирекции информационных программ НТК «Казахстан» АО «РТРК «Казахстан». Возглавлявший Мангистауский областной филиал АО «РТРК «Казахстан» с 2012 года Жанахмет Агибаев с 1 ноября 2016 года является директором национальной телекомпании «Казахстан».

Стоит отметить, филиалы АО «РТРК «Казахстан» в городе Семей и Мангистауской области вещают в данных областях почти полвека. Вместе со временем меняется и телевидение, обновляется техника. Так, например, областной телеканал «Қазақстан-Ақтау» уже перешел на цифровое вещание, а для качества съемок камеры снимают в формате 16:9.