Семейные пары смогут стать родителями-воспитателями в SOS Детских деревнях Казахстана

В 2017 году КФ «SOS Детские деревни Казахстана», инициатором создания которого стала Первая Леди РК С.А. Назарбаева, исполняется 20 лет. Первая Детская деревня была построена в Алматы в 1997 году, после ещё две появились в Астане и Темиртау. Здесь семейный принцип проживания: дети живут в отдельных коттеджах вместе с SOS-мамами, при этом родные братья и сёстры не разлучаются. Сегодня в 34 семьях воспитываются 340 детей. Конкурс на должность SOS-мамы тщательный, все отобранные кандидаты проходят обучение и постоянно повышают квалификацию.





Сара Алпысовна Назарбаева, Гельмут Кутин (Почетный президент SOS Children’s Villages International) и мамы на церемонии вручения колец почета





- Если в 50-е годы ХХ века SOS-деревни создавались для детей, чьи родители погибли во Второй мировой войне, и их растили одинокие женщины, то сегодня время вносит свои требования. В 134 странах мира SOS Children Villages International призывает стать воспитателями семейные пары. И мы, сотрудники Фонда, и его попечители, видим в этом большой потенциал для всех, кто желает посвятить свою жизнь детям, - говорит Национальный директор КФ «SOS Детские деревни Казахстана» Жанаргуль Кусмангалиева.





SOS –мама Манат со своими детьми





Родителями-воспитателями может стать семейная пара, состоящая в браке не менее 5 лет. У супругов должно быть среднее или высшее образование. Приветствуется наличие педагогического, психологического или медицинского диплома, а также положительного опыта воспитания родных и приемных детей. Допускается наличие не более двух собственных несовершеннолетних детей.





Достижения Корпоративного Фонда «SOS Детские деревни Казахстана»





В помощь детям и SOS-родителям-воспитателям в каждой Детской деревне работают педагоги, психологи и медики. С момента открытия детских деревень несколько десятков детей были переданы на усыновление или воссоединились со своими биологическими родителями. Каждый пятый выпускник SOS-деревень имеет высшее образование, остальные - средне-специальное. Подростки старше 16 лет живут в Домах юношества. После получения профессии их поддерживает программа полунезависимого проживания.





Воспитанники SOS Детской деревни Темиртау во время праздника «Костер Германа Гмайнера »





Фонд «SOS Детские деревни Казахстана» - разработчик эффективных социальных программ по оказанию помощи приёмным родителям и профилактике сиротства. Одна из них - проект «Вместе строим счастливую семью». В рамках данного проекта специалисты и привлечённые профессионалы провели ряд тренингов для работников органов опеки и социальных служб Казахстана по работе с приемными семьями, психологов, SOS-мам и приёмных родителей. Важным этапом стали беседы и консультации для неблагополучных биологических родителей, чтобы они сумели принять полную ответственность за детей и сделали положительные изменения в своей жизни. Проект «Вместе строим счастливую семью» доказал свою эффективность и будет продолжен в 2017 году. Генеральным партнером КФ «SOS Детские деревни Казахстана» выступает Фонд развития социальных проектов «SAMRUK-KAZYNA TRUST».





Дети SOS Детской деревни Астаны





Дорогие друзья! Детские деревни Казахстана нуждаются в финансовой и неденежной поддержке! Любая помощь будет принята с благодарностью: разовый денежный вклад, поддержка SOS-семьи или ребёнка, грантовая поддержка, оборудование и оснащение семейных домов в SOS Детской Деревне, корпоративное партнерство, товары и услуги, организация различных мероприятий для детей, финансовая поддержка Проекта по укреплению семьи и предотвращению социального сиротства, образовательные услуги для детей или волонтерство.













Инстаграм: SOSKINDERDORFKZ.



