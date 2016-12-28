Названы фамилии отстраненных от международных соревнований российских лыжников

От турниров также были отстранены Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов временно отстранены от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил старший тренер дистанционной сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков. Его слова приводит Об этом сообщил старший тренер дистанционной сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков. Его слова приводит ТАСС





«FIS действительно временно отстранила этих спортсменов от соревнований», — сказал тренер.





По информации портала «Чемпионат.com» со ссылкой на источники в Министерстве спорта России, от турниров также были отстранены Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.





Таким образом, они пропустят гонку «Тур де Ски», которая пройдет с 31 декабря по 8 января. В соревнованиях выступят Сергей Устюгов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Петр Седов, Ермил Вокуев, Алексей Червоткин, Юлия Чекалева, Полина Кальсина, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Ольга Царева, Мария Гущина, Анна Нечаевская.





В пятницу, 23 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, принимавших участие в Олимпиаде 2014 года в Сочи. Они подозреваются в манипуляции со своими.



