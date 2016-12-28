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Из-за схода грузовых вагонов задерживаются 12 пассажирских поездов

28 декабря 2016, 10:24

Все пассажиры опоздавших поездов смогут получить полную компенсацию.


В связи со сходом грузовых вагонов задерживаются 12 пассажирских поездов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Так, задерживаются: №55 Кызылорда-Кокшетау, №63 Арысь-Астана, №705 Алматы-Петропавловск, №701 Алматы-Астана, №707 Чимкент-Астана, №83 Караганды-Москва, №853 Караганды-Астана, №857 Караганды-Астана, №328 Костанай-Караганды, №86 Астана-Сарыагаш, №46 Павлодар-Алматы и 3 электропоезда отправлением из Караганды.

"По прибытию в пункт назначения, все пассажиры опоздавших поездов смогут получить полную компенсацию в соответствии с Законом РК «О железнодорожном транспорте» и «Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом РК». Для получения более подробной информации обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 27 декабря на станции Бабатай Карагандинского отделения дороги допущен сход электровоза и 12 вагонов грузового поезда. Жертв и пострадавших нет. Для выяснения обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.

Фото svopi.ru

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