Уровень активности крупных, средних и малых предприятий за ноябрь 2016 года

Малый бизнес - основной драйвер роста национальной экономики в текущем году. Доходы в секторе за год выросли на 45%, число активно действующих предприятий увеличилось на 5%.

Текущий год завершается под знаком абсолютного лидерства малого сектора по темпам роста. На конец ноября 2016 года в Казахстане активно действовало более 125 тысяч малых предприятий. Это на 5% больше по сравнению с уровнем годом ранее.

Малый бизнес интенсивно пополняется новыми членами - за год количество новых предприятий выросло сразу на 21%.

Указанный рост формируется на фоне одновременного спада активности в более крупном секторе. Число жизнеспособных крупных и средних компаний за год сократилось на 1%, а открытие новых предприятий упало сразу на 39%.

Резкое оживление малого бизнеса в Казахстане определено активным кредитованием предпринимательства со стороны государства через оператора программ - Фонд «Даму».

Основной инструмент господдержки МСП - субсидирование ставок кредитов. За период с 2010 по текущий год по субсидированию ставок кредитов для предпринимателей было одобрено 8,3 тысячи проектов на сумму 1,6 триллиона тенге. Общий объем субсидий составил более 135 миллиардов тенге. За январь-сентябрь текущего года уже выплачено субсидий на сумму 21,8 миллиарда тенге, или 82% от уровня всего 2015 года.

Кредитование стало более дешевым, и банки фиксируют рост продаж кредитных продуктов для бизнеса на 54% по сравнению с уровнем год назад.

Это отражается на итоговых результатах деятельности в малом секторе. За январь-сентябрь 2016 года все малые предприятия РК совокупно заработали почти 15 триллионов тенге доходов. Прирост выручки за год составил более 45%.

За тот же период крупные и средние предприятия смогли увеличить темпы генерации прибыли всего на 18%.

По итогам 9 месяцев текущего года малые предприятия зафиксировали прибыль в размере 1,4 триллиона тенге, или в 4,5 раза больше уровня годом ранее. Рентабельность производства в секторе в этом году подскочила до 10% с 3% в 2015 году.