M-1 Challenge 75: Кунченко проведёт защиту титула против Рахмонова
28 декабря 2016, 10:31
Для Кунченко это будет уже третья защита титула, который он завоевал в начале 2016 года благодаря победе над Мурадом Абдуллаевым.
3 марта в Москве (Россия) на арене СК «Олимпийский» пройдёт турнир M-1 Challenge 75, главным событием которого станет поединок между чемпионом промоушена в полусреднем весе россиянином Алексеем Кунченко (15-0) и чемпионом Азии по ММА из Казахстана Шавкатом Рахмоновым (7-0), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу M-1 Global.
Для Кунченко это будет уже третья защита титула, который он завоевал в начале 2016 года благодаря победе над Мурадом Абдуллаевым.
В карде M-1 Challenge 75 также запланированы выступления Валерия Мясникова (10-1-2), Максима Дивнича (12-2) и Сергея Романова (10-1), а также бойцов из США, Бразилии, Испании, Хорватии, Германии, Китая и Нидерландов.
Фото mixfight.ru
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