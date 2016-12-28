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В Москве 15-летняя девушка пролетела семь этажей по мусоропроводу и осталась жива

28 декабря 2016, 10:32

Молодая девушка доставлена в больницу с переломом ноги.


Девушка, которую извлекли из мусоросборника в доме на северо-западе Москвы, упала в мусоропровод с седьмого этажа, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

По его словам, пострадавшую госпитализировали в седьмую городскую клиническую больницу с переломом ноги.

Ранее представитель столичного ГУМЧС сообщил РИА Новости, что 15-летняя девушка упала в мусоропровод в девятиэтажном доме на улице Фомичевой в Москве. Прибывшие на место ЧП спасатели достали девушку и передали ее бригаде "Скорой помощи".

Столичные следователи выясняют причины и обстоятельства падения девушки, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

Фото с сайта vesti.ru

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