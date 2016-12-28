В Москве 15-летняя девушка пролетела семь этажей по мусоропроводу и осталась жива

Девушка, которую извлекли из мусоросборника в доме на северо-западе Москвы, упала в мусоропровод с седьмого этажа,

По его словам, пострадавшую госпитализировали в седьмую городскую клиническую больницу с переломом ноги.





Ранее представитель столичного ГУМЧС сообщил РИА Новости, что 15-летняя девушка упала в мусоропровод в девятиэтажном доме на улице Фомичевой в Москве. Прибывшие на место ЧП спасатели достали девушку и передали ее бригаде "Скорой помощи".