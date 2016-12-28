Назначен вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Нургужин Марат Рахмалиевич назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В данной должности М. Нургужин будет курировать вопросы развития космической деятельности Республики Казахстан.

Марат Нургужин родился 30 июня 1957 года. В 1980 году окончил с отличием Московское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана, доктор технических наук, профессор. Трудовую деятельность начал в Карагандинском политехническом институте, где прошел путь от младшего научного сотрудника до первого проректора. В марте 2004 года был назначен на должность Директора департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В разные годы занимал должности Руководителя аппарата, Председателя аэрокосмического комитета МОН РК, заместителя Председателя правления, члена правления АО «Национального научно-технологического холдинга «Самгау». В 2008 году назначен Первым вице-президентом АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары», в августе 2013 года - исполняющим обязанности Президента АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». Нургужин является активно действующим ученым, автором свыше 250 научных и научно-методических работ, монографий, учебников и учебных пособий, патентов, авторских свидетельств и свидетельств об интеллектуальной собственности.

До назначения вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК М. Нургужин занимал должность Президента АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». Награжден государственными наградами Республики Казахстан: орденом «Кұрмет», Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан, юбилейными медалями, нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан», «За успехи в развитии науки Республики Казахстан».

Напомним, что Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности было образовано в октябре 2016 года.