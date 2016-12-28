Пенсионерка из Петропавловска требует алименты от своих детей

Сейчас 73-летняя пенсионерка живёт совсем одна и утверждает, что неблагодарные дети, ее не уважают и не помогают. Всего женщина родила 10 детей: пять из них умерли в младенчестве, один из сыновей – несколько лет назад. Оставшиеся четверо, по словам безутешной матери, ее и знать не хотят.





"Ну, как не получилось с воспитанием? Я их никогда не обижала, я их не бросала, я их вырастила. Гены отца передались, я даже дочку упрекала, если бы родилась мальчиком, было бы одно и то же, так же, как сыновья, она очень жестокая", - сетует многодетная мать Камия Мукашева.





Ей безвозмездно помогает посторонний человек. Вместе с юристом пенсионерка написала заявление в суд, требует со своего среднего сына Марбулана алименты.





"Алиментов мы хотим, хотя бы в размере 10 МРП, что составляет более 20 тысяч. Не помогают, оставили её на склоне лет одинокой, никакого участия не принимают", - сказал юрист Анатолий Рассказов.





На судебном процессе родные люди теперь друг другу истец и ответчик. Сын даже не называет ее матерью. У него свои обиды. Мать в детстве его якобы обижала, не кормила, не поила и не одевала. Часто бросала детей с отцом, теперь уже покойным, просто уезжала в гости к родственникам.





"За что платить алименты этой женщине, которая меня даже не вырастила. Она скандалистка, с этим скандалом она сейчас не дает жить мне, она практически не дала жить покойному брату, загнала в могилу своими скандалами, сейчас меня доводит", - заявил ее сын Марбулан Мукашев.





Единственная дочь Камии живет в Астане, все три сына - в Петропавловске. Но пятерых детей и внуков она не видит годами.





Камия Мурзановна обижена на всех своих детей. Сначала она хочет отсудить алименты у сына Марбулана, а если это получится, утверждает, что без раздумья подаст в суд и на остальных – дочь и еще двух сыновей.