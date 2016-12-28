Роналду получил награду лучшему футболисту мира Globe Soccer Awards
28 декабря 2016, 10:40
Вручение наград состоялось в Дубае.
Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал лауреатом награды лучшему футболисту мира Globe Soccer Awards, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу организации.
Лучшим клубом года признан «Реал», главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, приведший команду к победе на чемпионате Европы 2016 года, получил награду лучшему тренеру.
Приз лучшего арбитра получил англичанин Марк Клаттенбург.
12 декабря Роналду в четвертый раз получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира по итогам года. Также в 2016 году он в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной Португалии — чемпионат Европы.
Фото: Yohei Osada / AFLO / Globallookpress.com
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com