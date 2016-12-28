Роналду получил награду лучшему футболисту мира Globe Soccer Awards

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал лауреатом награды лучшему футболисту мира Globe Soccer Awards, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу организации.





Лучшим клубом года признан «Реал», главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, приведший команду к победе на чемпионате Европы 2016 года, получил награду лучшему тренеру.

Приз лучшего арбитра получил англичанин Марк Клаттенбург.





12 декабря Роналду в четвертый раз получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира по итогам года. Также в 2016 году он в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной Португалии — чемпионат Европы.



