За прекращение депутатских полномочий Тиникеева проголосовал Мажилис

"Центральная избирательная комиссия республики вносит представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Мухтара Тиникеева", — сказал член Центральной избирательной комиссии РК Марат Сарсембаев. Депутаты проголосовали за прекращение полномочий Тиникеева.

Комментарий журналистам в кулуарах Мажилиса дал исполняющий обязанности председателя ЦИК Владимир Фоос. Он отметил, что пока неизвестно, кто займет место Тиникеева. «Мы будем ждать решение партии, какую кандидатуру она из списка нам представит. Только тогда мы примем соответствующий документ. Согласно закону определяться лицо будет из списка кандидатов в депутаты от партии «Нур Отан», - подчеркнул он.