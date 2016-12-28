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Трамп выбрал Томаса Боссерта главным советником по вопросам нацбезопасности

28 декабря 2016, 10:53

Дональд Трамп продолжает набирать кадры в свою команду.


Стало известно, что новым советником по вопросам национальной безопасности станет Томас Боссерт.

Ранее он занимал позицию помощника при экс-президенте США Джордже Буше — младшем.

По словам миллиардера, которые приводит The New York Times, Боссерт "понимает всю сложность национальной безопасности, контртерроризма и вызовов в сфере кибербезопасности", передает телеканал "Россия 24".

Фото с сайта vesti.ru

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