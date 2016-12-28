Шведская горнолыжница госпитализирована после падения на этапе КМ
28 декабря 2016, 10:55
Информация о состоянии здоровья 30-летней спортсменки отсутствует.
Пятикратная медалистка чемпионатов мира и трёхкратной победительницей этапов Кубка мира шведка Мария Пиетиля Хольмнер госпитализирована после падения в ходе соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в австрийском Земмеринге, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает шведская газета Еxpressen Хольмнер в ходе второй попытки столкнулась с ограждением, после чего неудачно приземлилась на голову.
Информация о состоянии здоровья 30-летней спортсменки отсутствует.
Победителем соревнований в Земмеринге стала американка Микаэла Шиффрин. Второе место заняла француженка Тесса Ворле, третьей стала итальянка Мануэла Мёльгг.
Фото © REUTERS/ Erich Schlegel
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