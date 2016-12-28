Педофил из Усть-Каменогорска имитировал невменяемость, чтобы избежать уголовного наказания

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ВКО поставлена точка в длительном процессе по делу в отношении педофила-рецидивиста.





Извращенец, до этого дважды судимый за сексуальное насилие над детьми, после освобождения вновь совершал аналогичное преступление. Когда он попался в третий раз, то настолько хорошо имитировал невменяемость, что его смогли разоблачить только алматинские специалисты. В суде преступник просил назначить ему смертную казнь.





В 2015 году нападения на школьниц в Усть-Каменогорске взбудоражили весь город. На двоих девочек неизвестный напал в один день. К счастью, школьницам удалось спастись. Вскоре полицейские задержали подозреваемого — 32-летнего жителя Глубоковского района Виталия Налимова. Оказалось, что мужчина дважды судим за аналогичные преступления.





В 2000 году Налимова приговорили к 10 годам колонии за покушение на насильственные действия сексуального характера и изнасилование несовершеннолетних. Но через пять лет он был освобожден условно-досрочно.





В 2006 году его взяли под стражу за насильственные действия сексуального характера. В 2015 году осужденный вышел на свободу, отбыв весь срок. Не прошло и трех недель, как он напал на школьницу и надругался над ней.





"Его жертвой стала девятилетняя девочка", — рассказала судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО Людмила Побияха.





Через 11 дней педофил совершает еще одно нападение в подъезде многоквартирного дома. 11-летняя девочка смогла оказать сопротивление и спаслась.





Через полчаса в том же районе Налимов нападает на другую школьницу. В этот раз он хватает ребенка за волосы, бьет лбом о дверь, чтобы оглушить, и пытается столкнуть ее в подвал. Тем не менее школьница смогла вырваться и убежать.





Во всех случаях Налимов действовал по одной схеме. Все преступления были совершены днем.





"Он работал дворником, был у всех на виду. Дети не обращали внимания на человека в оранжевом жилете. Преступник спокойно заходил вслед за ребятами в подъезд", — пояснила Людмила Побияха.





После задержания все потерпевшие опознали педофила. Давая показания в суде, Налимов объяснял нападения тем, что якобы хотел похитить мобильники девочек, однако эта версия рассыпалась под валом доказательств. Тогда педофил прикинулся психически больным. Судебный процесс был надолго приостановлен.





"Налимов был очень хитрый — он мастерски изображал невменяемость. В клинике, когда приходил врач, преступник рассказывал, что якобы слышит голоса, которые говорят «тебе не нужно жить». Налимов относился к категории склонных к суициду. Будучи в заключении, он неоднократно вскрывал себе вены, но его спасали сотрудники ДУИС. После вынесения приговора у осужденного тоже была попытка суицида, но это лишь очередная игра на публику, — рассказала Людмила Побияха.





Раскрыть симуляцию душевного недуга смогли только в стационарных условиях. Налимов не учел, что в клинике в Алматинской области наблюдение за пациентами продолжается и в ночное время, а в палатах находятся видеокамеры. Видеонаблюдение помогло точно установить, что он симулирует болезнь.





В ходе судебных разбирательств Виталий то заявлял ходатайства о выходе из гражданства Республики Казахстан, то объявлял голодовку.





Он постоянно прибегал к шантажу, — говорит судья Побияха.





В ходе судебных прений Налимов просил о смертной казни. Ему было отказано.



