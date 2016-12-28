ПРАВМЕДИА: прямой эфир вебинара «НОВЫЙ ЗАКОН ОБ АРБИТРАЖЕ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
28 декабря 2016, 11:00
Закон РК «Об арбитраже» вызвал много вопросов и неоднозначное отношение к себе среди практикующих юристов.
Дамы и господа! Смотрите прямой эфир вебинара на портале ПРАВМЕДИА «НОВЫЙ ЗАКОН ОБ АРБИТРАЖЕ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ».
Закон РК «Об арбитраже» вступил в силу в апреле 2016 года. Он вызвал много вопросов и неоднозначное отношение к себе среди практикующих юристов.
Чтобы разъяснить нормы этого закона, поговорить о проблемах и перспективах правоприменительной практики, мы пригласили Н.Хана, члена Правления Арбитражной палаты Казахстана, Председателя Международного Коммерческого Арбитража «JUS GENTIUM» и М. Надточего, действующего арбитра Международного Коммерческого Арбитража «JUS GENTIUM», участника рабочей группы по разработке проекта закона «Об арбитраже».
Для кого вебинар?
Для юристов договорной и судебной практики независимо от сферы их специализации (бизнес-клиенты или физические лица), а также для юристов корпоративной практики.
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