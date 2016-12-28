За прекращение депутатских полномочий Тиникеева проголосовал Мажилис

На пленарном заседании депутаты мажилиса проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Мухтара Тиникеева. Сложить депутатские полномочия Тиникеев решил после скандала с видеозаписью, распространенной в социальных сетях, передает корреспондент Zakon.kz.

«Центральная избирательная комиссия республики вносит представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Мухтара Тиникеева», — сказал член Центральной избирательной комиссии РК Марат Сарсембаев. Депутаты проголосовали за прекращение полномочий Тиникеева.

Комментарий журналистам в кулуарах Мажилиса дал исполняющий обязанности председателя ЦИК Владимир Фоос. Он отметил, что пока неизвестно, кто займет место Тиникеева. «Мы будем ждать решение партии, какую кандидатуру она из списка нам представит. Только тогда мы примем соответствующий документ. Согласно закону определяться лицо будет из списка кандидатов в депутаты от партии «Нур Отан», - подчеркнул он.

Напомним, 20 декабря в Сети появилось видео, на котором якобы запечатлены мажилисмен Мухтар Тиникеев и экс-депутат карагандинского гормаслихата Николай Полевой. На видеоролике человек, похожий на Тинеекеева, бьет несколько раз, оскорбляет мужчину, предположительно, депутата городского маслихата III созыва Николая Полевого. Последний, в свою очередь, на видео говорит: «Мухтар Бакирович меня поднял, сделал меня депутатом. Он меня вывел в люди. Никогда я тебя не предавал!».

По словам мажилисмена, видеозаписи два года. Происходящее он назвал шуткой. Позже Тиникеев не пришел на пленарное заседание мажилиса. Выяснилось, что он находился в больнице. Позже он сообщил, что это была запланированная процедура.

Накануне на заседании Совета по депутатской этике было рассмотрено обращение Тиникеева. Он обратился к коллегам и избирателям со словами извинения и просьбой о прощении за случившееся.