Подведены итоги деятельности Общественного совета по инвестициям и развитию

Члены Общественного совета заслушали и одобрили с учетом рекомендаций отчет Министра по инвестициям и развитию РК по итогам деятельности Министерства за 2015 год и задачам на 2016 год, а также приняли активное участие в отчетной встрече Министра перед населением.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах» при Министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан действует Общественный совет по инвестициям и развитию. В состав совета, утвержденного приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 29 февраля 2016 года № 239, вошли 15 представителей неправительственных организаций и бизнеса. С момента образования состоялось 11 заседаний Общественного совета.





Члены Общественного совета заслушали и одобрили с учетом рекомендаций отчет Министра по инвестициям и развитию РК по итогам деятельности Министерства за 2015 год и задачам на 2016 год, а также приняли активное участие в отчетной встрече Министра перед населением.





Созданы комиссии Общественного совета по индустриально-инновационному развитию, геологии и недропользованию, развитию транспортно-логистической инфраструктуры под председательством

Е.О. Абдрахманова, Т.Е. Шенгельбаева и К.Е. Альмагамбетова.





По итогам заседаний Общественного совета рекомендован к принятию ряд стратегических документов Министерства: проекты Стратегического плана Министерства на 2014-2018 годы, Бюджетных программ на 2016-2018 годы, Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года, Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы;

Также при участии совета сформирована бюджетная заявка Министерства на 2017-2019 годы; одобрены с учетом замечаний отчеты о ходе реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы, об освоении бюджетных средств Министерства за 2015 год и 9 месяцев 2016 года и исполнении Стратегического плана Министерства на 2014-2018 годы по итогам 2015 года.





Также члены Общественного совета принимают активное участие в разработке проектов нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан. Общественным советом рассмотрено и рекомендовано к принятию более 300 проектов НПА.





В 2017 году членами Общественного совета планируется проведение общественных слушаний по обсуждению Кодекса о недрах и недропользовании.





В рамках дальнейшего совершенствования деятельности Общественного совета по рассмотрению проектов нормативно-правовых актов, касающихся свобод, прав и обязанностей граждан в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан внесены предложения для включения в методические рекомендации для Общественных советов, определена необходимость финансирования расходов командирования членов Общественного совета для проведения заседаний, общественных слушаний.





Кроме того, члены Общественного совета активно принимают участие в семинарах и конференциях по совершенствованию деятельности общественных советов.





Председатель комиссии по индустриально-инновационному развитию Абдрахманов Е.О. принял участие на семинаре, организованный партией «Нұр Отан», по совершенствованию деятельности общественных советов.

В октябре текущего года в г.Астана состоялся Республиканский семинар на тему «Общественные советы: практика деятельности и механизмы взаимодействия» для председателей общественных советов республиканского и областного уровней с участием депутатов Мажилиса Парламента РК, международных экспертов, организованный Министерством культуры и спорта РК.





Участники данного семинара ознакомились с опытом работы других Общественных советов, мнением депутатов и экспертов, высказали свою точку зрения по улучшению механизмов вовлечения населения в работу государственных органов всех уровней.





Справка. В состав Общественного совета вошли руководители «Ассоциации предпринимателей морского транспорта», ОЮЛ «Казахстанская ассоциация неразрушающего контроля и технической диагностики», «Ассоциации производственных геологических организаций РК», «Казахстанской ассоциации IT-компаний», «Национального союза туриндустрии Казахстана», ОЮЛ «Общественная палата энергоэффективности и ресурсосбережения РК», ОЮЛ «Союз транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS», ОЮЛ «АПИ «Каздорпроект», советник председателя правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» и первый заместитель исполнительного директора «Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий».



