Утвержден план запусков с космодрома Байконур на 2017 год

Правительством РК утвержден план запусков космических аппаратов и испытательных пусков ракет с космодрома Байконур на 2017 год, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства оборонной и космической промышленности.

В соответствии с планом, в рамках Федеральной космической программы России в 2017 году с космодрома Байконур будет произведено 17 пусков ракет-носителей, в том числе два в интересах Министерства обороны РФ.

В 2017 году запланировано 8 стартов ракет-носителей «Союз», которые выведут на орбиты 4 транспортных пилотируемых корабля «Союз МС», 3 транспортных грузовых корабля «Прогресс МС» и один спутник ДЗЗ «Канопус В- ИК».

Следующий по количеству пусков - ракета-носитель «Протон-М».

В 2017 году намечено 7 пусков ракет-носителей «Протон-М», в числе которых 2 военных запуска. Среди космических аппаратов, которые будут доставлены на заданные орбиты, навигационное обеспечение для российской группировки «Глонасс», многоцелевой лабораторный модуль, коммерческие запуски телекоммуникационных космических аппаратов разных стран мира.

В плане запусков с космодрома Байконур в 2017 году есть два пуска ракеты-носителя «Зенит», которые предназначены для запуска телекоммуникационного спутника «Ангосат» и украинского космического аппарата «Лыбидь».

Что касается программы запусков с Байконура в уходящем году, то она была досрочно завершена. Согласно приведенной статистике, в 2016 году с космодрома Байконур состоялось 11 пусков ракет-носителей.