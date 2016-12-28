Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

S&P Global Ratings подтвердило рейтинги АО «Tengri Bank» на уровне «B+/B»

28 декабря 2016, 11:50

Одновременно S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Банка по национальной шкале на уровне «kzBBB-».


“22” декабря 2016 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Tengri Bank» на уровне «B+/B».

Прогноз изменения рейтингов — «Негативный».

Одновременно S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Банка по национальной шкале на уровне «kzBBB-».

Деятельность банка следует намеченным планам в своей стратегии развития. Стабильный рост и хорошие финансовые показатели обуславливает открытие филиалов и отделений Банка в Астане, Караганде, Темиртау, Павлодаре и Шымкенте.

Крупнейшим акционером Банка, владеющим 49% долей в капитале, является Punjab National Bank, второй по величине государственный банк Индии, с активами свыше 100 млрд. долларов США и обслуживающий порядка 80 миллионов клиентов по всему миру.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код