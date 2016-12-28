S&P Global Ratings подтвердило рейтинги АО «Tengri Bank» на уровне «B+/B»

Одновременно S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Банка по национальной шкале на уровне «kzBBB-».

“22” декабря 2016 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Tengri Bank» на уровне «B+/B».





Прогноз изменения рейтингов — «Негативный».





Одновременно S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Банка по национальной шкале на уровне «kzBBB-».





Деятельность банка следует намеченным планам в своей стратегии развития. Стабильный рост и хорошие финансовые показатели обуславливает открытие филиалов и отделений Банка в Астане, Караганде, Темиртау, Павлодаре и Шымкенте.





Крупнейшим акционером Банка, владеющим 49% долей в капитале, является Punjab National Bank, второй по величине государственный банк Индии, с активами свыше 100 млрд. долларов США и обслуживающий порядка 80 миллионов клиентов по всему миру.



