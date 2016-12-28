Предновогоднее потепление обещают синоптики казахстанцам

В южных и юго-восточных областях, под влиянием южного циклона, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

По информации синоптиков РГП "Казгидромет" 29-31 декабря в большинстве областей ожидаются снегопады с метелями и сильный западный ветер 15-20 м/с, при этом температура воздуха будет выше нормы на 2-5º С, без сильных морозов , сообщает , сообщает Zakon.kz





В южных и юго-восточных областях, под влиянием южного циклона, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёд и туманы, температура здесь также выше климатических значений.





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