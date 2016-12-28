Google «признал» существование холокоста
28 декабря 2016, 11:59
После коррекции алгоритма при вводе запроса «Был ли холокост?» в топ попадает ссылка, ведущая на сайт Музея холокоста в США.
Разработчики Google наладили работу алгоритма поискового сервиса, чтобы при запросе «Был ли холокост?» пользователь получал достоверную информацию, а в топ не попадали антисемитские материалы, отрицающие систематическое уничтожение евреев во время Второй мировой войны. Об этом сообщает The Verge, передает Lenta.ru.
По словам представителей компании, поиск Google направлен на предоставление людям качественной информации из достоверных источников. «Мы стремимся дать пользователям широкий спектр самого разнообразного контента из различных источников. Мы приверженцы принципа свободного и открытого интернета. А решение какой из вариантов результата поиска лучше — это спорный вопрос, — и его не всегда удается решить правильно», — отметили они.
После коррекции алгоритма при вводе запроса «Был ли холокост?» в топ попадает ссылка, ведущая на сайт Музея холокоста в США. Ранее на первом месте среди результатов оказывалась статья «Десять причин, почему холокоста не было», размещенная на нацистском ресурсе Stormfront.
Отмечается, что измененный алгоритм пока работает нестабильно, в некоторых странах первое место все еще занимает статья Stormfront.
Фото: Adam Berry / Getty Images
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