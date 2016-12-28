Проверки в ЕНПФ прокомментировал глава Нацбанка

ЕНПФ обладает своим капиталом и средствами от хозяйственной деятельности, осуществляет инвестиции самостоятельно, без участия НБ.

Сегодня в кулуарах пленарного заседания Мажилиса Парламента РК председатель Национального банка РК Данияр Акишев прокомментировал проверки департамента КНБ в Едином накопительном пенсионном фонде , передает , передает МИА «Казинформ»





По его словам, ЕНПФ обладает своим капиталом и средствами от хозяйственной деятельности, осуществляет инвестиции самостоятельно, без участия Нацбанка. В данное время в НБ РК пришел запрос от департамента КНБ по городу Алматы о проведении проверки с просьбой привлечь специалистов Нацбанка.





"Специалисты Нацбанка в этой проверке участвуют. Пока проверка не закончится, давать какие-то комментарии преждевременно", - сказал Данияр Акишев .







