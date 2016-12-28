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14 авиарейсов задержали в Международном аэропорту Алматы

28 декабря 2016, 12:25

Отменен один рейс Алматы- Астана.


По информации Международного аэропорта Южной столицы в порту по состоянию на 8:00 часов утра задержано 14 авиарейсов, сообщает Zakon.kz

Среди задержанных следующие рейсы:

1 SU1947 Алматы-Москва - позднее прибытие самолета авиакомпании Аэрофлот
2 DV733 Алматы-Астана - тех. причина СКАТ
3 КС881 Алматы-Уральск - нехватка самолетов у авиакомпании Эйр Астана
4 КС863 Алматы-Актобе - тех. причина Эйр Астана
5 DV706 Алматы-Шымкент - позднее прибытие самолета авиакомпании СКАТ
6 КС9310 Алматы-Бангкок - вина авиакомпании Эйр Астана
7 КС995 Алматы-Астана - не явка зарегистрированного пассажира авиакомпании Эйр Астана
8 SU1941 Алматы-Москва - позднее прибытие самолета авиакомпании Аэрофлот
9 KC911 Алматы-Стамбул - нехватка самолетов у авиакомпании Эйр Астана
10 КС401 Алматы-Киев - долгая посадка пассажиров авиакомпании Эйр Астана
11 КС987 Алматы-Урумчи - замена самолета авиакомпаниит Эйр Астана
12 ДР834 Алматы-Самара - позднее прибытие самолета авиакомпании Победа
13 G9 250 Алматы-Шарджа - вина авиакомпании Эйр Арабия
14 PS538 Алматы-Киев - перепродажа авиабилетов авиакомпании Международные украинские авиалинии

В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 590 м, горизонтальная 5000 м.

За более подробной информацией просим обращаться в справочную службу аэропорта по тел.:
+7 727 2703333

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