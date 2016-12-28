Лимузин Путина выставили на продажу









Пробег «140-го» составляет 25 тысяч километров, что достаточно мало для 20-летнего авто. Как уверяет нынешний владелец, на «Пульмане» ездил нынешний президент России Владимир Путин. Если этот лимузин действительно принадлежал российскому политику, то стоимость 1.3 млн евро можно назвать оправданной. Тем не менее за эти деньги вполне можно приобрести новенький бронированный Pullman S600 Guard в кузове W222.











