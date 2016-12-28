С начала января парковка в Астане будет стоить 100 тг/ч
28 декабря 2016, 12:34
Муниципальных платных стоянок в столице пока нет, тем не менее городские власти определились с тарифом на их услуги.
Постановление акима Астаны «Об определении тарифа в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания платы за парковку и учёта времени парковки транспортных средств в столице» было официально опубликовано сегодня, 28 декабря. Согласно документу, стоимость парковки на стоянках с паркоматами составит 100 тенге в час, сообщает kolesa.kz.
В какое время суток станет действовать данный тариф, а также будет ли стоянка в ночное время и выходные дни бесплатной, в постановлении не уточняется.
Постановление вступает в силу через 10 дней после официальной публикации, то есть 7 января 2017 года.
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