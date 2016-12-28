В Атырауской области скончался молодой депутат маслихата
28 декабря 2016, 12:34
Похороны состоятся 30 декабря.
В ночь с 27 на 28 декабря скончался 32-летний депутат маслихата Атырауской области Аскар Бопылдыков (Торебай), передает МИА «Казинформ».
«Честно говоря, я даже не знаю, что сказать... Эта новость нас поразила. Он скончался ночью. Оказывается, он долгое время болел, но болезнь развилась в октябре-ноябре. Тело Аскара отправлено в ауыл Акжайык. Похороны состоятся 30 декабря», - рассказал руководитель аппарата областного маслихата Ержан Туркестанов.
Бопылдыков Аскар Торебаевич родился 20 декабря 1984 года. Женат, есть дети. Был председателем Атырауского областного филиала Молодежного крыла «Жас Отан».
Фото: соцсети
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