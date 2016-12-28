На северо-востоке Ливана взорвался автобус
28 декабря 2016, 12:36
Причина взрыва пока неизвестна
Один человек погиб, еще один находится в критическом состоянии в результате взрыва автобуса на северо-востоке Ливана, сообщает РИА Новости со ссылкой на NNA.
Инцидент произошел утром в среду в провинции Бекаа. Причина взрыва пока неизвестна, другие подробности не приводятся.
Фото: drive2.com
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