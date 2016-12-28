В 3 квартале 2016 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 74 593 тенге

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в 3 квартале 2016 года составили 74 593 тенге и увеличились по сравнению с 3 кварталом 2015 года на 9,5%. При росте цен на потребительские товары и услуги за этот период на 17,3% в реальном выражении денежные доходы населения за год снизились на 6,6%.

Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в 3 квартале 2016 года отмечается в Атырауской области, где показатель превысил среднереспубликанский уровень в 2,0 раза.

Регионами с самыми низкими доходами остаются Южно-Казахстанская и Жамбылская области, величина доходов населения которых составляет 55-60% от республиканского уровня.

Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушевых номинальных денежных доходов населения среди регионов в 3 квартале 2016 года составила 3,6 раза (в 3 квартале 2015 года - 3,6 раза).