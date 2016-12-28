Доминиканская Республика подписала Договор об участии в ЭКСПО-2017

В Санто-Доминго состоялась официальная церемония подписания Договора об участии Доминиканкой Республики в Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане.

В подписании договора с казахстанской стороны принял участие посол Казахстана в Канаде и по совместительству в Доминиканской Республике Константин Жигалов, с доминиканской - министр иностранных дел Мигель Варгас и Комиссар национальной секции Ханс Данненберг (Посол Доминиканской Республики в Индии и по совместительству в Казахстане).

В своем выступлении К. Жигалов проинформировал собравшихся о масштабной работе по подготовке к ЭКСПО-2017 в Астане, подчеркнув, что твердое намерение о представительном участии в выставке доминиканского руководства является отражением позитивной динамики развития казахстанско-доминиканских отношений. Посол Казахстана пригласил М. Варгаса совместить свой первый визит в Казахстан с участием в выставке.

М. Варгас подчеркнул, что Доминиканская Республика рассматривает Казахстан как ключевого партнера в регионе, и сотрудничество в энергетической отрасли, в том числе в сфере возобновляемой энергии, является одним из важных направлений взаимовыгодного партнерства двух стран, которое имеет хорошие перспективы. Участие Доминиканской Республики в ЭКСПО-2017 в Астане будет способствовать не только обмену опытом в производстве «зеленой энергетики», но и придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Министр иностранных дел Доминиканской Республики отметил особую актуальность темы «Энергия будущего» для стран латиноамериканского региона и выразил намерение лично возглавить делегацию страны на ЭКСПО-2017 в Астане.