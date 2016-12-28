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В массовом ДТП в Канаде пострадали 15 человек

28 декабря 2016, 12:45

Пострадавшие доставлены в больницы.


По меньшей мере 15 человек пострадали в столице Канады Торонто при столкновении от 30 до 40 автомобилей, сообщает РБК со ссылкой на телеканал CBC News.

Инцидент в южном Онтарио произошел из-за ледяного дождя, в результате которого на дорогах образовалась изморозь.

Как отметили в местной службе скорой помощи, все пострадавшие получили «незначительные травмы», они доставлены в больницы.

Фото: CTV News

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