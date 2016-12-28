В массовом ДТП в Канаде пострадали 15 человек
28 декабря 2016, 12:45
Пострадавшие доставлены в больницы.
По меньшей мере 15 человек пострадали в столице Канады Торонто при столкновении от 30 до 40 автомобилей, сообщает РБК со ссылкой на телеканал CBC News.
Инцидент в южном Онтарио произошел из-за ледяного дождя, в результате которого на дорогах образовалась изморозь.
Как отметили в местной службе скорой помощи, все пострадавшие получили «незначительные травмы», они доставлены в больницы.
Фото: CTV News
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