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Новости за сегодня

Спикер Мажилиса высказался по поводу очистки БВУ от сомнительных кредитов

 

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении проект закона РК «О коллекторской деятельности» и сопутствующий законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности», передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе обсуждения над законопроектами мажилисмен Кожахан Жабагиев поинтересовался, как банки второго уровня прошли процедуру оздоровления.

«Хотелось бы уточнить, в целях регулирования финансово-кредитной политики нашей страны, государство оказывает помощь и финансовую и на законодательном уровне. В этих целях было создано АО «Фонд стрессовых активов» и утверждена законодательная база по очистке банков второго уровня от сомнительных активов. Однако, мы не можем сказать, что банки прошли оздоровление. В связи с этим мой вопрос, каких изменений ожидает Нацбанк с принятие законопроекта и какой будет от этого эффект на оздоровление банков второго уровня?», - обратился он к главе Нацбанка Данияру Акишеву.

На этот счет Д.Акишев указал, что оздоровление банковского сектора и обеспечение финансовой стабильности требует принятия системных мер.

«Оздоровление банковского сектора и обеспечение финансовой стабильности требует принятия системных мер. Мы ожидаем положительного эффекта и изменения от этого законопроекта. Мы считаем, что введение института коллекторских организаций расширит возможности банков по работе с клиентами. В первую очередь, мы думаем, что ресурсы у банков будут выделены, те ресурсы, которые были вовлечены в процесс взыскания задолженности, они будут переданы в коллекторские агентства и, соответственно, возможности у банковской системы по оптимизации затрат также вырастут», - пояснил он.

«Мы думаем, что это позволит лучше контролировать неработающие кредиты. В итоге, это будет способствовать расширению банковского кредитования в экономике населения именно через оптимизацию затрат. Другой момент, думаю, что на самом деле прямой зависимости от этого законопроекта на ситуацию в банковском секторе нет. Но еще раз я хотел бы повторить, мы создаем в первую очередь необходимый механизм для наших граждан с тем, чтобы они не сталкивались с нерегулируемым сектором, когда нерегулируемые никем компании оказывают давление на наших граждан и нарушают их защиту прав и свобод», - добавил он.

Также глава Нацбанка озвучил ожидаемый эффект влияния проекта закона на банковскую систему.

«То что касается банковской системы и эффекта на нее, я сказал с одной стороны оптимизация затрат, с другой - мы создаем нормальный инструмент взыскания задолженности. Эта та реальность, в которой мы сейчас живем, достаточно большое количество физлиц у нас являются заемщиками в банках, и, к сожалению, существует динамика роста задолженности по кредитам физлиц, особенно та, которая не обслуживает более 90 дней. В этих условиях нам надо создать правильный механизм, чтобы банки своевременно могли взыскивать долги с граждан в цивилизованном русле, определенной законодательно форме, а затем, взыскивая эти ресурсы, смогли отвечать по своим обязательства. Я думаю, что это один из законопроектов, направленный на стабилизацию финансовой системы», - резюмировал он.

В свою очередь момент, касающийся оздоровления банковского сектора не оставил без внимания спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин. По его мнению, Нацбанку необходимо в ближайшее время заняться очисткой банков второго уровня от сомнительных активов.

«Наверное, все-таки даже если прямого воздействия нет, косвенно этот законопроект тоже служит оздоровлению всей структуры финансовых институтов. Это первое. И второе, Данияр Талгатович (Акишев, глава Нацбанка - Прим.), я бы депутат Жабагиева вопрос продлил, сказал бы о том, что касается очистки банков второго уровня от сомнительных активов, то здесь надо Нацбанку поработать над другими законами и внести их в Парламент», - сказал он.

«Мы готовы совместно рассмотреть для того, чтобы в ближайшее время внести изменения в законодательство и все, что касается банков второго уровня, особенно касательно их работы по сомнительным активам - надо это минимизировать. Потому что все это лежит большим грузом на населении и на экономике в целом страны», - заключил Н. Нигматулин.

 

Ксения Давыдова

 

28 декабря 2016, 12:42
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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