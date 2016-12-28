Ford откроет «фабрику погоды»

В центре климатических испытаний инженеры воссоздадут широкий спектр температур – от -40˚С, характерных для восточносибирской зимы, до +55˚C, что близко к температурному рекорду, зафиксированному на поверхности планеты. Также испытатели воспроизведут тропический климат с влажностью до 95%, климат высокогорья (до 5200 метров над уровнем моря), ветер скоростью до 250 км/ч, дождь, снег, палящее солнце.





В центре общей площадью в 5500 квадратных метров специалисты Ford смогут одновременно работать над девятью разными моделями. Они будут проводить тесты на комфорт, безопасность, проверять функционирование электрических систем и системы кондиционирования, а также возможности по перевозке тяжелых грузов.









У «Форда» также имеется тестовый полигон в Бельгии со специальным треком, имитирующим самые плохие дороги, высокоскоростным треком, солевыми и грязевыми ваннами. А в США компания собирается построить лабораторию робототехники для разработки и испытания беспилотных автомобилей. Этот центр будет создан совместно с Мичиганским университетом, с которым Ford сотрудничает уже 10 лет, и расположится в непосредственной близости от города-полигона Mcity. Ранее в этом году американский автопроизводитель представил передвижной аэродинамический тоннель собственной разработки.